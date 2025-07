Palermo, GDS: “Reggiana e Frosinone, subito due di fila in casa”

Il Palermo parte con un doppio impegno al Barbera, prima trasferta sul campo del Südtirol. Ultima giornata a Venezia

Parte con un doppio impegno casalingo il cammino del Palermo nella Serie B 2025/26, in un campionato che, come sottolineato dall’amministratore delegato Giovanni Gardini, richiederà “sudore, sacrificio e lavoro” per ottenere risultati concreti.

L’obiettivo della promozione in Serie A è chiaro, ma il percorso sarà lungo e complesso. I rosanero debutteranno tra il 22 e il 24 agosto in viale del Fante contro la Reggiana, per poi affrontare subito dopo, sempre al Barbera, il Frosinone. La prima trasferta sarà alla 3ª giornata contro il Südtirol, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

Tra gli snodi cruciali del girone d’andata figurano il primo turno infrasettimanale alla 6ª giornata contro il Venezia, rivale diretta nella corsa promozione, e l’attesa sfida interna con il Modena, che vedrà il ritorno da avversario in Sicilia di Francesco Di Mariano.

Altri match di rilievo includono le trasferte con Juve Stabia ed Entella, mentre il mese di dicembre si chiuderà con due partite di alto livello: in casa con la Sampdoria e in trasferta contro l’Empoli. L’ultima sfida dell’anno sarà il 26 dicembre, ancora al Barbera, contro il Padova.

Il 2026 si aprirà con la gara in trasferta contro il Mantova, che chiuderà il girone d’andata. Da quel momento entrerà in vigore il criterio dell’asimmetria: le gare del ritorno non seguiranno lo stesso ordine dell’andata. La seconda metà della stagione vedrà il Palermo nuovamente opposto a squadre di spessore, come Spezia, Empoli, Sampdoria e Avellino (attesa alla 33ª giornata, nel tradizionale match di Pasquetta), con l’ultima settimana che si preannuncia rovente.

Il 1° maggio i rosa affronteranno in casa il Catanzaro, mentre il 9 maggio saranno di scena a Venezia, in una sfida che potrebbe risultare decisiva per la promozione.

Tra le altre partite di cartello della prima giornata spiccano Venezia-Bari e Monza-Mantova, mentre l’ultima giornata vedrà il Monza ospitare l’Empoli.

L’imperativo per il Palermo è iniziare con il piede giusto, evitando i passi falsi iniziali che tanto pesarono nella passata stagione. Fondamentale sarà anche non perdere punti contro le squadre di bassa classifica e farsi rispettare negli scontri diretti.

I tifosi sono pronti a sostenere la squadra: ora tocca ai rosa dimostrare il loro reale valore sul campo.