Palermo, GDS: “Ranocchia: «Volevo un gol al Barbera, avanti così»”

Il n. 10: «Ci provo sempre, la fiducia dell'allenatore è stata fondamentale»

⚽️ 15 febbraio - 07:27

Nel momento migliore della stagione del Palermo, c’è anche la firma di Filippo Ranocchia. Il centrocampista rosanero ha messo il sigillo sul 2-0 che ha indirizzato definitivamente la sfida, trovando la sua prima rete stagionale al Barbera e contribuendo al tredicesimo risultato utile consecutivo della squadra di Filippo Inzaghi.

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, Ranocchia lega il momento positivo alla continuità: è proprio questa, spiega, la chiave che sta permettendo al Palermo di raccogliere risultati e di alimentare una striscia che può regalare grandi soddisfazioni. Il gol davanti ai tifosi era un obiettivo personale che inseguiva da tempo, e la soddisfazione per averlo finalmente raggiunto in casa è evidente.

Il numero 10 sembra aver ritrovato brillantezza anche sotto porta: due reti nelle ultime quattro gare e tre complessive in campionato testimoniano una crescita costante. Ranocchia sottolinea di lavorare molto sui tempi di inserimento e sulla conclusione, con l’obiettivo di aumentare il proprio contributo realizzativo. Un percorso condiviso quotidianamente con Inzaghi, che sin dal suo arrivo in rosanero gli ha accordato grande fiducia.

Proprio questo sostegno dell’allenatore viene indicato come un fattore determinante. Sentirsi centrale nel progetto ha inciso sul rendimento, così come il ritorno in un ruolo che sente pienamente suo: quello di mediano con compiti di regia, posizione che ha ricoperto per gran parte della carriera, fatta eccezione per una parentesi iniziale proprio a Palermo. In un sistema organizzato, osserva, un centrocampista che tocca molti palloni può esprimersi al meglio.

Guardando al cammino stagionale, Ranocchia riconosce che c’è stato un unico momento di flessione, ma la squadra è stata capace di superarlo restando compatta. La consapevolezza di stare disputando un grande campionato non deve però tradursi in appagamento: abbassare la guardia rischierebbe di vanificare quanto costruito. La lunga serie positiva, se alimentata con lo stesso spirito, potrebbe davvero trasformarsi in qualcosa di importante per il Palermo.