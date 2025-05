Palermo, GDS: “Questione allenatore in stand-by, Dionisi verso il Modena”

Proseguono le riflessioni sulla panchina. Nella lista Inzaghi, Vanoli e Gilardino

Mediagol ⚽️ 28 maggio - 06:48

L'articolo del Giornale Di Sicilia mette in chiaro la situazione riguardante il nuovo tecnico del Palermo, che sta facendo molta attenzione al possibile domino tra le panchine di massima serie e cadetteria: "Le riflessioni all’interno della dirigenza rosanero in merito alla scelta del nuovo allenatore proseguono senza sosta, ma è evidente che serviranno ancora alcuni giorni prima di poter arrivare a una decisione definitiva. In questo scenario in continuo movimento, che rischia di trasformarsi in un autentico effetto domino tra le panchine di Serie A e B, il Palermo resta alla finestra, osservando con attenzione ogni sviluppo e valutando con lucidità vantaggi e criticità dei profili finora monitorati".

Il quotidiano parla, successivamente, della situazioni Vanoli e della posizione dei rosanero: "Tra questi spicca il nome di Vanoli, il cui futuro è lontano da Torino, con il club rosanero pronto a inserirsi con decisione qualora si creassero le condizioni giuste. Restano vive anche le piste che portano a due profili di primo piano come Gilardino e Pippo Inzaghi. Con il primo ci sono già stati contatti preliminari e l’interlocuzione appare ben avviata, mentre sul secondo pesa ancora l’esito del confronto con il Pisa, dal quale emergeranno le intenzioni del club toscano sul progetto tecnico da mettere in campo per la prossima stagione. Sul versante delle alternative, continuano a essere monitorati D’Angelo e Stroppa".

Infine, il giornale fa una panoramica sul futuro di Dionisi lontano da Palermo: "Nel frattempo, resta da definire anche il futuro di Dionisi. L’ormai ex tecnico del Palermo è in attesa di una risoluzione contrattuale o, in alternativa, di un esonero formale. Su di lui si registra un forte interesse da parte del Modena".