Palermo, GDS: “Quarto bonus di fila, Palumbo fa magie”

Contro la Samp ancora un assist dopo quelli con l’Entella e l’Empoli. In mezzo c’è anche la rete alla Carrarese

⚽️ 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 07:34)

Il momento d’oro del Palermo passa in maniera sempre più evidente dai piedi di Antonio Palumbo. Dopo un avvio di stagione complicato e un ruolo inizialmente poco definito, il numero 5 rosanero si è progressivamente trasformato nel vero motore creativo della squadra, diventando uno dei simboli della recente risalita in classifica.

Contro la Sampdoria è arrivato il quarto “bonus” consecutivo: l’assist per Le Douaron ha completato una striscia iniziata con i passaggi vincenti contro Entella ed Empoli, intervallata dal primo gol in maglia rosanero segnato alla Carrarese. Una continuità di rendimento che coincide perfettamente con il salto di qualità del Palermo e con una produzione offensiva tornata ai livelli attesi.

Le giocate di Palumbo stanno spesso facendo la differenza, spezzando gli equilibri delle partite e offrendo nuove soluzioni alla manovra offensiva. Se riuscirà a mantenere il ritmo delle ultime settimane, la squadra di Filippo Inzaghi potrà contare su un’arma decisiva nella corsa alla promozione diretta, traguardo che il centrocampista, finora, non ha mai raggiunto in carriera.

I numeri confermano la crescita: con quattro assist stagionali, incluso quello realizzato a inizio campionato contro il Südtirol, Palumbo si colloca tra i migliori rifinitori della Serie B, alle spalle soltanto di Calò del Frosinone e di Yeboah del Venezia e Berti del Cesena. Lo scorso anno, con la maglia del Modena, aveva chiuso a quota dieci passaggi vincenti, superato solo da Berardi e Vandeputte, entrambi poi promossi: un precedente che alimenta le speranze dell’ambiente rosanero.

La sua crescita è frutto sia del lavoro individuale sia della fiducia ricevuta. Nelle prime giornate l’inserimento era stato lento, tra prestazioni opache e frequenti panchine, tanto da far emergere dubbi sull’investimento fatto dal club. Inzaghi ha però insistito, provando anche a modificarne la posizione in campo, prima arretrandolo e poi riportandolo stabilmente sulla trequarti con compiti più completi, soprattutto in fase di copertura.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Palumbo oggi garantisce equilibrio, sacrificio e qualità, ma soprattutto incide negli ultimi metri. Dei nove gol segnati dal Palermo nelle ultime quattro partite, quasi la metà nasce direttamente da una sua giocata. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola quanto il fantasista rosanero sia diventato centrale nel nuovo corso della squadra.