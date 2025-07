Palermo, GDS: “Per Elia tira e molla con lo Spezia, Reggiana su Corona”

Il mercato del Palermo entra nel vivo. Gli arrivi di Tommaso Augello e Jacopo Palumbo sembrano ormai imminenti, e a breve potrebbero essere ufficializzati. A questi si aggiunge il nome di Salvatore Elia, per il quale si sta lavorando per un ritorno in rosanero: lo Spezia è ancora restio a chiudere, ma la volontà del giocatore – che spinge per tornare in Sicilia – gioca a favore del club. La trattativa, pur con alcune distanze economiche, è considerata in dirittura d’arrivo.