Palermo, GDS: “Peda vuole stupire: «Possiamo giocarcela con tutti»”

Il difensore in Val d'Aosta ha convinto con il lavoro e può scalare le gerarchie

Dopo un’esperienza molto positiva in prestito alla Juve Stabia, il giovane difensore polacco Patryk Peda è tornato a Palermo con un obiettivo chiaro: ritagliarsi un ruolo da protagonista. In ritiro in Valle d’Aosta, ha subito convinto Filippo Inzaghi, che lo considera il primo ricambio del terzetto titolare composto da Bani, Magnani e Ceccaroni.