Palermo, GDS: “Peda e Gomis sotto esame, il Padova insiste per Vasic”

Il Palermo è tra le squadre più attive in questo avvio ufficiale di mercato, con alcune operazioni ormai pronte a concretizzarsi. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbero essere annunciati gli arrivi di Augello, Palumbo ed Elia, che saranno...

⚽️ 1 luglio - 07:07

Il Palermo è tra le squadre più attive in questo avvio ufficiale di mercato, con alcune operazioni ormai pronte a concretizzarsi. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbero essere annunciati gli arrivi di Augello, Palumbo ed Elia, che saranno subito a disposizione di Inzaghi per il ritiro di Châtillon, al via il 13 luglio.

In difesa, i riflettori sono puntati su due profili interni: Patryck Peda, reduce da un'ottima stagione con la Juve Stabia, e il portiere Alfred Gomis, che torna dopo un lungo stop per infortunio. Entrambi saranno attentamente valutati durante il ritiro, per capire se possano rientrare stabilmente nelle rotazioni. Per quanto riguarda la retroguardia, si cerca ancora un centrale mancino e uno destro: il nome di Marcandalli resta sul taccuino, ma senza priorità.

Più delicata la situazione in porta: Gomis, classe ’93, dovrà convincere lo staff tecnico sia sul piano fisico che su quello della continuità. In caso di risposte positive, potrebbe restare da titolare, mentre Desplanches è destinato a un prestito in Serie B per fare esperienza. Se, invece, Gomis non dovesse offrire sufficienti garanzie, si valuterà l’ipotesi di un nuovo titolare, con Lezzerini tra i possibili nomi per il ruolo di secondo.

Sul fronte uscite, si registrano i primi movimenti: il Pescara è pronto a muoversi concretamente per Roberto Insigne, mentre il Bari segue da vicino la situazione di Francesco Di Mariano. Restano invece in attesa sviluppi per Nikolaou e Verre, che non rientrano nei piani tecnici e sono destinati a lasciare il club.

Infine, resta viva la pista Padova per Vasic, che però piace anche a Cesena e Reggiana, pronte ad inserirsi in caso di rallentamenti.

Il Palermo si muove con decisione, determinato a costruire una rosa all’altezza degli obiettivi stagionali. Ora la palla passa a Inzaghi, chiamato a plasmare un gruppo competitivo per puntare in alto.