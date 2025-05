Palermo, GDS: “Osti in attesa, ma la conferma è sicura”

Il ds deve ancora firmare, intanto è già al lavoro per la prossima stagione

Mediagol ⚽️ 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 06:50)

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimo Radicini evidenzia la situazione Osti, di cui si aspetta l'ufficialità della sua permanenza: "Tra le decisioni principali in via di definizione c’è quella che riguarda la direzione sportiva: Osti continuerà il suo percorso in rosanero anche nella prossima stagione, manca solo la firma e la successiva ufficialità. Si tratta di una scelta in piena coerenza con il lavoro già intrapreso da Osti, da tempo al centro di un’intensa attività di pianificazione in vista del prossimo campionato".

Il quotidiano continua sottolineando la prima importante decisione dell'anno, scegliere l'allenatore: "Il primo nodo cruciale sul tavolo del dirigente resta la scelta dell'allenatore, da cui dipenderanno le strategie successive di rafforzamento dell’organico. Il modulo e la filosofia di gioco del nuovo tecnico saranno determinanti per identificare i profili più adatti a completare la rosa. In pole resta Inzaghi, che però dovrà prima risolvere il contratto in essere con il Pisa".

Infine, Radicini parla di alcune situazioni che dovranno essere risolte: "Al ds spetta anche risolvere alcuni possibili casi spinosi, come possono diventare quei giocatori che non rientrano nello scacchiere tattico del nuovo allenatore. Il pensiero va soprattutto a chi ha deluso di più in questi due anni (Insigne, Di Mariano, Di Francesco), giocatori che fra l'altro hanno ingaggi onerosi e per i quali bisognerà trovare dei compromessi se c’è davvero intenzione di liberarsene".