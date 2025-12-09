Palermo, GDS: “Ora bisogna restare attaccati al vertice, poi a gennaio..”

Il Giornale di Sicilia firma un’analisi di Luigi Butera , partendo da un concetto chiaro: il successo di Empoli ha mostrato un Palermo di nuovo sulla strada giusta, ma la giornata successiva ha confermato che in questa Serie B non esistono squadre davvero impeccabili. L’unica ad avvicinarsi alla perfezione è il Frosinone , trascinato da un avvio poderoso e dalla forma scintillante di alcuni protagonisti come Kvernadze e Ghedjemis. La squadra di Massimiliano Alvini , definita un tempo “underdog”, potrebbe addirittura diventare la sorpresa numero uno del torneo.

Il quotidiano ricorda che un mese fa lo stesso entusiasmo circondava il Modena, poi improvvisamente arenatosi, un esempio utile – scrive il giornale – per ricordare quanto la B sia imprevedibile e quanto l’unico modo per puntare in alto sia “mettere in fila una serie di vittorie”. I rosanero, che non ci riuscivano da settembre, hanno finalmente infilato due successi consecutivi e gli effetti sulla classifica sono stati immediati: Frosinone e Monza distano cinque punti, il Cesena è a una sola lunghezza, mentre Modena e Venezia sono stati raggiunti.