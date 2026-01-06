Palermo, GDS: “Occhio alla prima dell’anno, è una trappola”

Fra i cadetti c’è soltanto la vittoria della stagione scorsa dal 2000 in poi

Il Giornale di Sicilia mette in guardia il Palermo in vista della prima partita del nuovo anno, descrivendola come una gara storicamente insidiosa in Serie B. I rosanero vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva all’esordio annuale, evento riuscito soltanto una volta negli ultimi venticinque anni: dodici mesi fa, quando il successo sul Modena spezzò una lunga serie di delusioni.

L’impegno di Mantova viene presentato come molto più di una semplice questione di tradizione. Dopo la vittoria sul Padova, la squadra di Filippo Inzaghi ha l’occasione di dare continuità ai risultati e rafforzare una classifica che, nelle ultime settimane, si è fatta sempre più ambiziosa. Proprio per questo, il quotidiano sottolinea come la trasferta lombarda rappresenti un vero banco di prova.

I numeri, però, invitano alla prudenza. Dal 2000 in poi, il bilancio del Palermo nelle prime gare dell’anno in Serie B parla di una sola vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte. Anche le stagioni culminate con la promozione non hanno sorriso ai rosanero: né nel 2004, con la sconfitta di Trieste, né nel 2014, con il pari casalingo contro il Modena. Delusioni arrivate anche dopo l’ultima retrocessione dalla massima serie e nei primi anni del nuovo secolo, con risultati spesso al di sotto delle aspettative.

Lo sguardo si allarga poi al passato recente: dopo l’ingresso del City Football Group, il Palermo ha raccolto un pareggio a Perugia e una sconfitta a Cittadella, prima di invertire il trend nella scorsa stagione. Un successo che, ricorda il giornale, ebbe un peso specifico notevole anche sulla panchina di Alessio Dionisi, poi confermato fino a fine campionato.

Non solo la squadra, ma anche Inzaghi è chiamato a migliorare il proprio rendimento nelle gare di inizio anno. Il suo bilancio personale in Serie B è equilibrato, tra vittorie, pareggi e sconfitte, con successi ottenuti alla guida di Brescia e Pisa, ma anche qualche passo falso con Venezia e Reggina. Tuttavia, come evidenzia l’articolo, “Superpippo” guarda più alla sostanza che ai tabù: tornare da Mantova con tre punti significherebbe restare a ridosso delle prime posizioni e alimentare concretamente il sogno promozione.