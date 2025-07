Palermo, GDS: “Nodo Saric per Palumbo, Lucchesi è più di un’idea”

Palermo attivo sul mercato: Augello e Palumbo in arrivo, Lucchesi idea per la difesa, si valutano le uscite di Insigne e Buttaro

⚽️ 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 08:44)

Prosegue a ritmi serrati il lavoro del direttore sportivo Osti, impegnato in continue trattative per rafforzare l’organico a disposizione di Filippo Inzaghi. Nonostante non ci siano ancora ufficialità, alcuni colpi sembrano ormai imminenti, in particolare quelli relativi a Tommaso Augello e Jacopo Palumbo, considerati ormai prossimi alla firma con il Palermo.

Per Augello, ex Cagliari, mancano solo le visite mediche, che dovrebbero svolgersi a breve, con annuncio previsto già in settimana. Più intricata la trattativa per Palumbo del Modena, legata alla possibile partenza di Saric verso l’Emilia. Anche in caso di mancato trasferimento del bosniaco, però, Osti è deciso a trovare un’alternativa per portare comunque il fantasista in rosanero.

Si complica invece la pista che porta a Elia, ma la società mantiene un cauto ottimismo. Intanto, si monitora anche la situazione di Gyasi, per valutare la disponibilità a un trasferimento.

Per il reparto difensivo, si fanno i nomi di Andrea Cistana, attualmente svincolato, e del giovane Lorenzo Lucchesi, classe 2003, di proprietà della Fiorentina. Quest’ultimo, reduce da una buona stagione con la Reggiana (27 presenze e 2 gol), potrebbe arrivare in prestito e verrebbe inserito tra gli under.

Attenzione anche al centrocampo, dove è stato avviato un sondaggio per Parlanti (classe 2004), in forza al Feyenoord U21, in scadenza nel 2025.

Capitolo uscite: rallenta l’interesse del Bari per Nikolaou e Di Mariano, complice il cambio di strategia dei pugliesi, ora orientati su altri obiettivi come Obaretin e Pandolfi. Insigne sembra ormai vicino all’Avellino, mentre Buttaro è conteso da Carrarese e Pescara, con i toscani ora in vantaggio.

Infine, da tenere d’occhio anche le situazioni di Vasic, Corona e Desplanches: tutti e tre hanno estimatori, ma partiranno per il ritiro con il Palermo, dove saranno valutati dal nuovo allenatore prima di eventuali cessioni.