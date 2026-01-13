Palermo, GDS: “Magnani può tornare Affare Tramoni in salita”

Il centrale dovrebbe rientrare dal prestito alla Reggiana, intanto è alle prese con un infortunio muscolare

⚽️ 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 07:12)

La rassegna stampa del Giornale di Sicilia si concentra oggi su un Palermo sempre più attivo sul fronte mercato, entrato in una fase decisamente operativa. La dirigenza rosanero, scrive il quotidiano, ha iniziato a dare un’accelerata concreta alle trattative avviate nelle scorse settimane con un obiettivo preciso: consegnare a Filippo Inzaghi una rosa più profonda e competitiva, capace di sostenere ambizioni di vertice, con particolare attenzione al reparto offensivo.

Le prime novità, però, arrivano dalla difesa. Nelle ultime ore filtra un cauto ottimismo per il possibile ritorno di Giangiacomo Magnani. Il centrale, classe 1995 e attualmente in prestito alla Reggiana, è considerato un profilo già collaudato e pienamente funzionale al progetto tecnico del Palermo. Nonostante un lieve problema fisico che lo tiene momentaneamente fermo, il suo rientro viene visto come un innesto di valore per una retroguardia che è già tra le più solide del campionato. Secondo il Giornale di Sicilia, la sensazione è che la situazione possa sbloccarsi positivamente nel giro di una decina di giorni.

Passando all’attacco, il nome in cima alla lista resta quello di Matteo Tramoni. Il club rosanero continua a monitorare con grande attenzione il fantasista del Pisa, ma il percorso si è fatto più complesso. Le prestazioni convincenti del giocatore e il suo peso nel progetto dei toscani hanno spinto il tecnico Alberto Gilardino a tentare di trattenerlo, considerandolo un elemento chiave del suo sistema di gioco.

Nonostante le difficoltà, la pista Tramoni non è ancora chiusa. Molto, sottolinea il quotidiano, dipenderà dalla volontà del calciatore. In parallelo, il direttore sportivo Osti continua a lavorare su alternative ritenute altrettanto valide: restano sotto osservazione Johnsen della Cremonese e Pierini del Sassuolo, due profili con caratteristiche diverse ma entrambi compatibili con le esigenze tattiche di Inzaghi. Le loro valutazioni, mai realmente calate, potrebbero tornare a crescere qualora l’operazione Tramoni dovesse saltare.

Tra le voci di contorno, il Giornale di Sicilia invita invece alla prudenza su un possibile ritorno di Franco Vázquez. Il fantasista della Cremonese è tornato a circolare nel dibattito dopo un video celebrativo delle sue giocate in rosanero apparso sui social, ma al momento non risultano contatti concreti né sviluppi reali.

Infine, sul fronte uscite, qualora dovesse concretizzarsi il rientro di Magnani, resta aperta la situazione di Diakité. Sul difensore continuano a muoversi Avellino e Juve Stabia, oltre a due club di Ligue 2, segno che il mercato del Palermo è destinato a intrecciarsi ancora tra entrate e possibili cessioni.