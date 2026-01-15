Palermo, GDS: “L’effetto-cambio non c’è, 5 gol dalla panchina”

Poche le reti messe a segno dai subentrati dopo 94 sostituzioni: 2 col Bari e 3 col Pescara

Il Giornale di Sicilia accende i riflettori su un aspetto del Palermo che, numeri alla mano, può e deve crescere: l’impatto della panchina. Nonostante il buon cammino in campionato e una solidità difensiva certificata dai soli 14 gol subiti, l’“effetto-cambio” finora non ha inciso quanto ci si aspettava.

L’articolo sottolinea come Filippo Inzaghi abbia trovato un equilibrio difensivo che coinvolge tutta la squadra e non solo il reparto arretrato o i portieri. La compattezza e l’organizzazione sono diventate un punto di forza, frutto di un lavoro quotidiano che ha reso il Palermo una delle formazioni più difficili da affrontare. Su questo, il tecnico è chiaro: non si deve arretrare di un passo.

Diverso, invece, il discorso legato ai contributi dalla panchina. I dati raccontano di appena cinque gol arrivati da giocatori subentrati, nonostante 94 sostituzioni effettuate nelle 19 gare disputate. Un numero che colloca il Palermo all’ottavo posto in Serie B per reti segnate dai cambi, ma che assume un peso diverso se analizzato più a fondo.

Il dettaglio più significativo evidenziato dal quotidiano è che tutti e cinque questi gol sono arrivati soltanto in due partite. Prima nella sfida contro il Bari, decisa dalle reti di Le Douaron e Gomes, poi nel largo successo contro il Pescara, dove i subentrati Segre, Brunori e Diakité hanno avuto un ruolo determinante nel 5-0 finale. Episodi isolati, più che una costante.

Il confronto con il recente passato rafforza il concetto: nelle stagioni precedenti, e in particolare nell’ultima Serie B, l’apporto dei cambi è stato spesso decisivo per chi puntava in alto. Sassuolo e Cremonese, entrambe promosse, avevano costruito parte del loro successo anche grazie ai gol arrivati dalla panchina, rispettivamente 22 e 19.

L’articolo ricorda però come questa non sia una regola assoluta. Lo stesso Inzaghi ne è un esempio diretto: nella scorsa stagione, alla guida del Pisa, i gol dei subentrati furono appena cinque in tutta l’annata, esattamente quanti ne ha messi insieme finora il Palermo. Un dato che invita alla riflessione, senza trasformarsi in un allarme, ma che indica chiaramente un margine di miglioramento per il girone di ritorno.