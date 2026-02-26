Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Salvatore Orifici, mette al centro uno dei temi più caldi in casa Palermo: il dualismo tra Le Douaron e Johnsen, destinato – scrive il quotidiano – a proseguire fino al termine del campionato. Un confronto “all’ultima giocata” per convincere Inzaghi in quello che, al momento, appare come l’unico ruolo non del tutto definito nello scacchiere rosanero.
Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Le Douaron-Johnsen, il duello s’infiamma”
Secondo il giornale, nelle ultime settimane l’attaccante francese ha guadagnato terreno, offrendo continuità e affidabilità in linea con le richieste del tecnico. Un’ascesa che appare quasi paradossale, perché coincisa con l’arrivo del diretto concorrente: Johnsen, sbarcato dalla Cremonese e dalla Serie A con l’obiettivo di trovare spazio e contribuire, insieme all’amico Pohjanpalo, al ritorno nella massima serie.
Eppure, proprio dopo la firma del norvegese – operazione da circa 3,5 milioni – Le Douaron ha iniziato a inanellare prestazioni di alto livello, tanto da essere preferito in tre delle quattro occasioni in cui Inzaghi ha dovuto scegliere tra i due. L’unica eccezione è stata la trasferta di Genova contro la Sampdoria, partita in cui il tecnico ha lanciato Johnsen dal primo minuto: quella gara, sottolinea il quotidiano, è stata anche l’unica non vinta dai rosanero, chiusa con un pari in extremis firmato di testa da Ceccaroni.
Un dettaglio che potrebbe pesare nelle prossime scelte, anche perché il francese garantisce maggiore conoscenza dei meccanismi, soprattutto in fase di non possesso. In vista della sfida contro il Pescara, infatti, sembra ancora in vantaggio il numero 21, forte anche della prova convincente contro il Südtirol, impreziosita dal gol del momentaneo 2-0 e dagli elogi pubblici ricevuti nel post-partita.
Per Johnsen l’attesa continua, ma il quotidiano lascia intendere che il suo momento arriverà. Intanto, il duello resta aperto e promette di accompagnare il Palermo fino alla fine della stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA