Palermo, GDS: “Le Douaron: «Inzaghi è leggenda, mi dà grandi motivazioni»”

Tra i protagonisti più in forma del ritiro in Valle d’Aosta , c'è senza dubbio Jérémy Le Douaron , che sta mostrando una determinazione crescente nel voler rilanciarsi dopo una prima stagione a Palermo vissuta più all’ombra che sotto i riflettori.

Il francese, intervistato dai canali ufficiali del club, ha sottolineato come l’ambiente di Châtillon rappresenti il contesto ideale per lavorare al meglio: «Abbiamo voglia e ambizione. Serve spirito di gruppo, dobbiamo lavorare uniti e con determinazione».

Arrivato l’estate scorsa come l'acquisto più oneroso, Le Douaron ha ammesso che l’impatto con un nuovo Paese e un campionato diverso non è stato semplice. «Il primo anno è stato soprattutto di adattamento. Ora mi sento più motivato: voglio dare tutto per aiutare la squadra», ha detto, con uno sguardo fiducioso al futuro.