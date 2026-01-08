Palermo, GDS: “Le Douaron, il periodo d’oro per tenersi il posto”

Un anno fa il francese sbocciò a gennaio,adesso spera di ripetersi

⚽️ 8 gennaio - 08:07

Il Giornale di Sicilia, a firma Salvatore Orifici, accende i riflettori su Jérémy Le Douaron e su un momento della stagione che potrebbe rivelarsi decisivo per il suo futuro in rosanero. In un attacco destinato a cambiare volto, con il Palermo pronto a intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Brunori, il francese vuole sfruttare quello che, numeri alla mano, è il suo periodo più favorevole in termini di rendimento.

Il quotidiano ricorda come proprio un anno fa Le Douaron avesse vissuto la fase più positiva dal suo arrivo in Italia. Sbarcato dal Brest come l’acquisto più costoso non solo del mercato rosanero ma dell’intera Serie B, l’impatto iniziale era stato tutt’altro che semplice: prestazioni sotto tono, poche occasioni create e una lunga attesa per il primo gol avevano alimentato le critiche della piazza. La svolta arrivò a dicembre, quando contro il Sassuolo segnò la sua prima rete italiana, un gol che non bastò a evitare la sconfitta ma che segnò l’inizio di un cambio di passo.

Da lì in avanti, sottolinea l’articolo, il francese trovò continuità: pochi giorni dopo arrivò la rete decisiva contro il Bari al Barbera e l’anno si chiuse nel modo migliore possibile. Anche l’inizio del nuovo anno seguì la stessa scia positiva, con altri gol pesanti contro Modena e Juve Stabia, che contribuirono a riavvicinarlo ai tifosi. Quattro delle sei reti complessive della sua prima stagione in rosanero furono concentrate proprio tra la fine di dicembre e gennaio, un dato che rafforza l’idea di un giocatore capace di accendersi in questo periodo dell’anno.

Ora la storia sembra potersi ripetere. Le Douaron arriva al primo impegno dell’anno con già due gol segnati nelle ultime settimane – contro Empoli e Sampdoria, entrambi decisivi – su un totale di tre reti stagionali. Per convincere Filippo Inzaghi e ritagliarsi un posto da titolare alle spalle di Pohjanpalo, l’attaccante francese punta ancora una volta su questo momento favorevole.

Il prossimo banco di prova sarà Mantova, avversario già finito nel mirino di Le Douaron, che cerca gol e prestazioni per blindare il suo ruolo indipendentemente dalle mosse di mercato e dall’aumento della concorrenza interna. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, gennaio potrebbe essere ancora una volta il mese giusto per tenersi stretto il posto.