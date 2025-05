Palermo, GDS: “Le Douaron aspetta la seconda chance”

Dopo un primo anno fra alti e bassi, il francese è chiamato a consacrarsi

L'articolo odierno del Giornale Di Sicilia si concentra specialmente su Le Douaron, colpo da quattro milioni in estate ma che non ha reso come ci si aspettava, soprattutto nella prima parte di stagione: "Dopo un primo anno di ambientamento, tra alti e bassi, il secondo dovrà essere quello della definitiva affermazione, pur con un ruolo che almeno ai blocchi di partenza non sarà di primo piano: la missione di Le Douaron è quella di far vedere, al nuovo allenatore come alla piazza rosanero, di non essere da meno rispetto a Brunori e Pohjanpalo e di valere i 4 milioni di euro che il Palermo ha versato nelle casse del Brest per acquistarlo".

Il quotidiano parla, oltretutto, dei vari ruoli esplorati dal francese quest'anno che ne hanno complicato l'integrazione con il calcio italiano: "Adesso, con il mirino puntato sulla Serie A e un comparto riserve che nell’ultima stagione ha deluso parecchio, è Le Douaron a dover recitare il ruolo di trascinatore: i 6 gol alla prima annata in Italia non sono un bottino negativo ma il francese ha pagato soprattutto le difficoltà iniziali a trovare una posizione in campo, avendo giocato in tutti i ruoli del tridente nel 4-3-3 per poi diventare il centravanti di riserva nel 3-4-2-1 della seconda parte di campionato".

L'articolo si conclude evidenziando come adesso, rispetto allo scorso anno, l'attaccante potrà sfruttare il ritiro: "Ora l’ex Brest, che un anno fa era arrivato all’ultimo giorno di mercato, avrà il vantaggio di svolgere tutto il ritiro con i compagni e di non dover conoscere da zero un ambiente tosto come quello della Serie B".