Palermo, GDS: “L’Avellino sonda Diakité, il difensore piace anche all’estero”

Con l’apertura ufficiale della finestra invernale di mercato, il Giornale di Sicilia fa il punto sulle strategie del Palermo, pronto a muoversi con interventi mirati per rinforzare la rosa affidata a Filippo Inzaghi. Prima degli acquisti, però, il club rosanero è chiamato a risolvere alcune questioni considerate prioritarie per definire il quadro complessivo delle operazioni.
La situazione più vicina alla chiusura riguarda Matteo Brunori, destinato a lasciare Palermo nelle prossime ore per approdare alla Sampdoria. L’operazione, come riportato dal quotidiano, è strutturata come un prestito secco, con l’attaccante pronto a vestire la maglia blucerchiata. Più articolato, invece, il capitolo difensivo: il caso Giangiacomo Magnani resta aperto e difficilmente troverà una soluzione prima della metà di gennaio, condizionando eventuali movimenti nel reparto arretrato.
Per quanto riguarda l’eventuale sostituto del numero 9, i nomi sul taccuino della dirigenza restano gli stessi: Matteo Tramoni, Niccolò Pierini e Stefano Moreo continuano a essere i profili maggiormente seguiti. Il Giornale di Sicilia sottolinea come nuovi innesti possano arrivare solo dopo alcune uscite, soprattutto per quei giocatori intenzionati a cambiare aria per trovare maggiore spazio.
In uscita, prende forma la cessione di Bardi, ormai vicino al Mantova: si tratta di un prestito con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo in caso di salvezza del club lombardo. Intanto l’Avellino osserva con attenzione la situazione di Salim Diakité, per il quale non è esclusa neppure una soluzione all’estero. Restano infine diverse piste all’interno della Serie B per Peda, Veroli e Corona: le prime due appaiono più complesse, mentre per Corona l’ipotesi più concreta resta quella di un prestito.
