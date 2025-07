Palermo, GDS: “L’affare Elia non si sblocca. A destra spunta anche l’idea Gyasi”

Cistana pista privilegiata per la difesa. In porta si aspetta sempre Audero

In casa Palermo si lavora per consegnare a Inzaghi un organico rinnovato già a partire dal pre-ritiro. Le prime ufficialità sembrano ormai a un passo, con alcune operazioni praticamente definite e altre in dirittura d’arrivo.

Più complicato, invece, il discorso legato a Salvatore Elia : la volontà del giocatore di trasferirsi in Sicilia è chiara, ma da Spezia continuano ad arrivare rinvii che stanno rallentando la trattativa. Se dovesse saltare, il Palermo ha già pronto il piano B: si tratta di Emmanuel Gyasi , esterno di proprietà dell’ Empoli , considerato un’alternativa credibile per la fascia destra.

Altro nome in arrivo è quello di Andrea Cistana , svincolato dal Brescia . Su di lui c’è anche l’interesse della Sampdoria , ma il difensore avrebbe già manifestato preferenza per i rosanero, con cui si stanno definendo i dettagli.

Per la difesa, accanto a Cistana, restano in piedi le piste che portano a Marcandalli del Genoa, Gonzalez della Juventus e Bonifazi del Bologna. Tuttavia, in questo settore il club non ha urgenza di chiudere, lasciandosi aperte altre possibilità nelle prossime settimane.