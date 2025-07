Palermo, GDS: “L’affare Elia in stand-by, l’Avellino in pressing su Insigne”

Dopo aver praticamente chiuso gli acquisti di Augello e Palumbo , al Palermo manca un ultimo tassello per completare un primo importante tris di mercato: si tratta di Salvatore Elia dello Spezia . La trattativa, pur avendo subito un rallentamento nelle ultime ore, rimane aperta. Il club rosanero è ancora al lavoro per limare le distanze economiche con la società ligure, ma il clima generale resta positivo. Il giocatore, dal canto suo, spinge per tornare in rosanero, dove due anni fa aveva lasciato buone sensazioni prima del brutto infortunio.

In parallelo, si muove anche il mercato in uscita e quello per la difesa. È ormai sfumata l’ipotesi di un ritorno di Goldaniga, pronto a rinnovare con il Como per altre tre stagioni. Restano sotto osservazione altri profili: il giovane Marcandalli, Facundo Gonzalez (in uscita dalla Juventus e seguito anche dall’Espanyol), Bonifazi (tornato al Bologna dal Sassuolo) e lo svincolato Barba, ex Sion.