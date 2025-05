Palermo, GDS: “La scelta del tecnico e il mercato camminano di pari passo”

Partiti i casting per il nuovo allenatore. Intanto, si aspetta l'ufficialità della conferma di Osti e del licenziamento di Dionisi

Nell'edizione odierna del Giornale Di Sicilia, Luigi Butera si concentra sulla scelta del tecnico che avverà nelle prossime settimane, oltre le scelte che aspettano solo l'ufficialità: "La settimana scorsa non ci sono stati comunicati ufficiali ma due decisioni aspettano solo il bollo di Manchester: la conferma di Osti (sarà ds o qualcos’altro si vedrà) e il licenziamento di Dionisi. Rescissione o esonero restano sempre le due opzioni per mettere fine alla questione. Nel frattempo s’è messa in moto la macchina per individuare il prossimo allenatore su cui più di una parola dovrebbe dirla proprio Osti. La super visione resta sempre a Bigon, ma stavolta la scelta del tecnico dovrebbe coinvolgere anche chi avrà il compito di stare accanto alla squadra ogni giorno, appunto Osti".

Butera continua parlando della situazione Dionisi e di come la sua scelta aveva scatenato entusiasmo, nonostante un campionato che si è poi rivelato non all'altezza: "Il casting è aperto, i profili sondati sono almeno un paio e appaiono tutti di ottimo lignaggio. Cosa che per la verità si pensava anche un anno fa quando fu scelto Dionisi. Alzi la mano chi dubitava del tecnico ex Sassuolo quando è stato assunto. La storia, poi, ha detto altro. La speranza ora è che il nuovo tecnico non sia uguale a quello che ha appena lasciato il Palermo. Gilardino, Pecchia e Vanoli in questo senso dovrebbero lasciare tranquilli. Semmai bisogna riflettere sul loro modo di intendere il calcio, perché il mercato va indirizzato proprio seguendo i principi tattici di chi guiderà i rosanero".

Infine, il quotidiano sottolinea come nello scacchiere tattico del prossimo tecnico sarà fondamentale sfruttare Brunori e Pohjanpalo accanto: "Con l’arrivo di Pohjanpalo a gennaio, il Palermo può contare su una coppia gol esplosiva per la B. Brunori non dovrebbe più soffrire di mal di pancia dopo il rinnovo del contratto, dunque il nuovo allenatore dovrà cercare di estrarre il succo migliore dai due bomber. Ovvero i gol. Per riuscirci c’è un solo modo, far giocare Pohjanpalo e Brunori uno accanto all’altro. Inventarsi altre soluzioni, come il capitano in versione trequartista visto quest’anno, sarebbe solo un escamotage che non porta da nessuna parte. E il Palermo non può più permetterselo".