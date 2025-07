Palermo, GDS: “La proposta di rinnovo non c’è, Sirigu lascia i rosanero”

È giunto al capolinea il rapporto tra Salvatore Sirigu e il Palermo : il contratto del portiere sardo è scaduto ieri e non verrà rinnovato. Una decisione maturata con serenità e rispetto da entrambe le parti, che segna la fine di un'esperienza breve ma intensa sotto il profilo umano ed emotivo.

Tornato in rosanero lo scorso anno, Sirigu ha disputato appena quattro gare ufficiali – tre in Serie B e una in Coppa Italia – ma ha avuto un ruolo fondamentale all’interno dello spogliatoio, offrendo leadership, esperienza e spirito di squadra.