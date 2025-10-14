Palermo, GDS: “La prevendita fa boom, si va verso il tutto esaurito”

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, cresce di ora in ora l’attesa per Palermo–Modena , in programma domenica alle 15 allo stadio Renzo Barbera . La partita, che vale la vetta della classifica di Serie B , si preannuncia come una vera e propria festa di sport e passione.

La prevendita sta registrando numeri da record: sono già 28.648 gli spettatori confermati , di cui oltre 12.000 biglietti venduti in pochi giorni. Meno di quattromila tagliandi separano il club rosanero dal record stagionale , stabilito nella sfida interna contro il Bari (32.363 presenze). Se il ritmo delle vendite continuerà così, il primato potrebbe essere superato già prima del weekend .

Il quotidiano sottolinea come il Barbera si confermi un fortino di entusiasmo e partecipazione popolare: sarà infatti la quinta partita consecutiva in cui lo stadio supererà quota 30.000 spettatori, un dato che racconta meglio di ogni statistica la passione del pubblico palermitano. Le ultime gare interne – contro Venezia, Bari, Frosinone e Reggiana – hanno tutte fatto registrare numeri impressionanti, tra i 30.000 e i 32.000 tifosi sugli spalti.