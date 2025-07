Palermo, GDS: “Inzaghi:«Ma quale corazzata? Si deve correre più degli altri»”

Il tecnico soddisfatto, ma avverte... «Voglio intensità fino a maggio, non si vince solo con i nomi, questa squadra è stata favorita anche gli altri anni»

⚽️ 25 luglio - 06:02

Il bilancio di Filippo Inzaghi dopo i primi dodici giorni di ritiro non può che essere positivo. Non tanto per le vittorie nelle amichevoli – che, come sottolinea il tecnico, contano relativamente – quanto per l’impegno e la mentalità dimostrati dal gruppo. «Le gambe sono pesanti, ma vanno bene il gioco e tutto ciò che sta attorno. Se continuerà quest’attitudine al sacrificio, ci divertiremo», ha detto l’allenatore del Palermo, soddisfatto anche della crescita del gruppo sotto il profilo caratteriale.

In rosa sono già arrivati Palumbo e a breve si aggregherà anche Bani, segnale di un mercato ambizioso, ma Inzaghi preferisce mantenere i piedi ben saldi a terra: «Ogni anno si parla di corazzata, ma i nomi non bastano. Bisogna correre come gli altri. Chi non ha l’atteggiamento giusto può andare via». L’allenatore mette in chiaro che il gruppo va costruito sulla cultura del lavoro, non solo sulla carta.

Importante anche la presenza in ritiro del consigliere Galassi e dell’amministratore delegato Gardini, i cui interventi sono stati definiti «di sprone» da Inzaghi, che ha voluto sottolineare il valore della società: «Nessuno ha una società come la nostra. Giocare al Barbera non può essere una pressione. È un privilegio».

Situazione infortunati: Magnani potrebbe rientrare già per l’amichevole di domenica, mentre Lund ha accusato un affaticamento. Con il gruppo si allenano anche quattro giovani della Primavera, che potrebbero partire titolari nel prossimo test. Tanti elogi anche per il pubblico rosanero: «Hanno azzerato tutto. Ora tocca a noi portarli dalla nostra parte».

Sul fronte mercato, Inzaghi è stato categorico su alcuni elementi: «Corona non si discute. Lui e Peda non andranno via». Su Vasic c’è una fase di valutazione, mentre per Desplanches è già deciso il prestito per fargli accumulare minuti. Nessuna scusa sarà più accettata dai giocatori: «Mi aspetto di più da tutti. Gomes, come gli altri, è un calciatore importantissimo per me».

Il debutto ufficiale si avvicina: il Palermo esordirà in Coppa Italia il 16 agosto contro la Cremonese, e l’obiettivo del tecnico è arrivarci in condizioni ottimali.