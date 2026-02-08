Palermo, GDS: “Inzaghi va oltre la vittoria «Questa vale più dei tre punti»”

«Lo 0-1 poteva ammazzarci, anche il 2-2 avrebbe potuto stendere un toro ma la reazione è stata importante. La nostra miglior partita»

⚽️ 8 febbraio - 09:11

Va oltre il semplice risultato Filippo Inzaghi dopo il successo del Palermo contro l’Empoli. I tre punti pesano tantissimo in classifica, ma per il tecnico rosanero il vero valore della partita è tutto nella risposta della squadra ai momenti più duri. Stanco ma visibilmente sollevato, Inzaghi parla di una vittoria che «vale più di tre punti», perché arrivata contro un avversario forte e soprattutto dopo aver incassato due colpi che avrebbero potuto spezzare chiunque.

Il tema centrale, nelle sue parole, è il carattere. L’allenatore sottolinea come lo svantaggio immediato abbia rischiato di compromettere tutto e come anche il pareggio dell’Empoli sul 2-2 sia stato un colpo durissimo. Eppure il Palermo ha reagito, dimostrando una mentalità nuova: per Inzaghi, sotto questo aspetto, è stata la miglior prestazione della stagione. Non tanto per la qualità pura, quanto per la capacità di restare in partita, soffrire e trovare la forza di ribaltarla.

Un ruolo importante lo ha avuto anche ciò che è arrivato dallo Stirpe, con la vittoria del Venezia sul Frosinone. Inzaghi ammette che quel risultato ha inciso sulla testa dei giocatori, aumentando tensione e responsabilità. La squadra sapeva che vincere significava accorciare in modo concreto in classifica e questo ha reso il pomeriggio ancora più carico di pressione. Proprio per questo, secondo il tecnico, la rimonta assume un significato ancora più profondo.

L’allenatore rosanero torna poi sul percorso intrapreso nelle ultime settimane, ricordando come la svolta sia arrivata dopo la gara con l’Entella, quando sono state fatte scelte precise per dare un’identità chiara al gruppo. Inzaghi ribadisce che il lavoro non è affatto finito e che non c’è spazio per rilassarsi: all’orizzonte c’è subito la Sampdoria, una sfida che definisce complicatissima e da affrontare con la massima concentrazione.

Non manca, infine, un passaggio sul mercato. Inzaghi elogia la società per aver portato giocatori in grado di spostare gli equilibri in Serie B, citando in particolare Magnani e Johnsen, ma anche Modesto, che potrà offrire nuove soluzioni sulle fasce. Un plauso va pure a chi è subentrato dalla panchina, segnale di un gruppo che risponde compatto alle sollecitazioni dello staff.

In sintesi, il successo con l’Empoli rappresenta per Inzaghi molto più di una vittoria: è la conferma di una strada intrapresa, fatta di scelte, fiducia reciproca e di una squadra che ora sa reagire anche quando la partita sembra volerle sfuggire di mano.