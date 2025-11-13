Palermo, GDS: “Inzaghi pensa già all’Entella, Gyasi e Gomes quasi pronti”

Il tecnico cerca soluzioni per ripartire dopo il ko con la Juve Stabia e spera anche di recuperare gli infortunati. Ci sono speranze per il ghanese e il francese

Mediagol ⚽️ 13 novembre - 07:47

La squadra rosanero di Filippo Inzaghi è tornata al lavoro presso il centro sportivo di Torretta dopo aver usufruito di tre giorni di riposo, concessi dal tecnico per staccare la spina e ricaricare le pile dopo la sconfitta subita a Castellammare di Stabia. L'obiettivo è chiaro: prepararsi per un nuovo ciclo di gare ritenuto determinante ai fini della classifica finale.

Brunori e compagni si stanno concentrando sul prossimo impegno, previsto per sabato 22 alle 15:00, che vedrà il Palermo affrontare la Virtus Entella a Chiavari, al termine della sosta per le nazionali.

La seduta di allenamento ha visto il gruppo lavorare al completo, ad eccezione dei convocati in Nazionale – Pohjanpalo e Bereszynski – e degli infortunati. Il Giornale di Sicilia fornisce un quadro ottimistico sui rientri:

Joronen, Il portiere è rientrato in anticipo dalla convocazione con la nazionale finlandese a causa di un piccolo acciacco accusato già contro la Juve Stabia. Il problema "non è grave" e Inzaghi confida di averlo a disposizione per la sfida contro l’Entella. Particolare attenzione è rivolta a Bani, uscito per scopo precauzionale nell'intervallo contro la Juve Stabia per evitare l'aggravarsi di un problema muscolare già al limite. L'ex Genoa sfrutterà le settimane di pausa per recuperare e si prevede che sarà al centro della difesa contro l'Entella. Grande fiducia anche per Gomes, alle prese con il problema alla spalla accusato contro il Pescara. Il suo rientro è considerato "ancora più importante" dato che a centrocampo mancherà lo squalificato Ranocchia. Il jolly Gyasi sta accelerando il suo processo di recupero e le sue chance di rientro aumentano giorno dopo giorno. La settimana che precede il match con i liguri potre. bbe essere quella giusta per vederlo lavorare in gruppo.

Il quotidiano conclude che l'auspicio è di recuperare tutti gli elementi infortunati, poiché i problemi che hanno accusato dovrebbero essere risolti in tempo utile per il prossimo match di campionato.