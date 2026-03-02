Palermo, GDS: “Inzaghi: «Parola d’ordine reagire subito al Barbera»”

«Troppi errori da parte di tutti. Il nostro portiere ci ha salvati tante volte. Contro il Mantova in casa mercoledì bisogna tornare a vincere»

⚽️ 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 08:34)

Dopo il passo falso contro il Pescara, Inzaghi non nasconde delusione e amarezza. Il tecnico del Palermo parla di una “giornata storta da parte di tutti”, sottolineando come la squadra non sia stata quella vista nelle precedenti quattordici gare senza sconfitte. Proprio questo è l’aspetto che più lo preoccupa: non tanto il risultato in sé, quanto l’aver smarrito l’identità che aveva caratterizzato il lungo periodo positivo.

Secondo l’allenatore rosanero, quando il Palermo non riesce a essere “il solito Palermo”, rischia di ricadere negli errori del passato. La sconfitta, arrivata contro l’ultima in classifica e in un turno favorevole per accorciare sulle rivali, lascia rammarico, ma l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno. La possibilità di tornare subito in campo, mercoledì al Barbera contro il Mantova, viene vista come l’occasione migliore per reagire immediatamente.

Inzaghi chiede una risposta concreta e si aspetta che quanto costruito nelle ultime settimane diventi la normalità. Ammette che sotto diversi aspetti la squadra sia stata sotto standard e che, pur essendo passata in vantaggio, non abbia mai trasmesso quella consueta “elettricità” che l’aveva contraddistinta. Per questo parla di incidente di percorso, ma avverte che servirà dimostrare sul campo che si è trattato solo di una parentesi.

Il tecnico difende anche Joronen, finito nel mirino dopo alcune indecisioni: ricorda che il portiere ha salvato il Palermo in molte altre occasioni e che le responsabilità sono collettive, a partire dall’allenatore. Nessuna caccia al colpevole, dunque, ma assunzione di responsabilità e volontà di ripartire.

Infine, riconosce i meriti del Pescara, definendo quella degli avversari una gara praticamente perfetta. Adesso però, ribadisce, bisogna voltare pagina: il Barbera e il sostegno del pubblico dovranno essere la spinta per tornare subito alla vittoria e rimettere in moto la corsa.