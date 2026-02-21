Palermo, GDS: “Inzaghi: «Gara complicata, ma lo sarà anche per loro»”

Allo stesso tempo, però, l’allenatore del Palermo rivendica la crescita evidente dei suoi negli ultimi mesi. La lunga striscia di risultati utili consecutivi, spiega, è la dimostrazione di una squadra che ha acquisito forza e consapevolezza. Per Inzaghi, ciò che i rosanero stanno facendo non deve essere vissuto come qualcosa di straordinario, ma come la normalità di un gruppo che ha trovato “anima e ossatura” e con cui i tifosi si identificano pienamente.