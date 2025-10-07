La rassegna
Palermo, GDS: “In due per i Mondiali, Bereszynski turista”
Il Palermo si gode la pausa di campionato dopo un periodo intenso, concluso con la vittoria sullo Spezia. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, le due settimane di stop arrivano al momento giusto per i rosanero, reduci da cinque partite in quindici giorni. Filippo Inzaghi ha infatti concesso tre giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi domani a Torretta per preparare la sfida del 19 ottobre contro il Modena, capolista e distante soltanto due punti.
C’è però preoccupazione per le condizioni di Bani, costretto a lasciare il campo dopo appena 22 minuti al “Picco”. Il difensore effettuerà accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio, anche se lo staff medico spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta. Migliorano invece le condizioni di Ranocchia, che ha già ripreso a correre e potrebbe rientrare proprio contro il Modena.
Nel frattempo, due rosanero non potranno godersi il riposo: Joronen e Pohjanpalo sono stati convocati dalla Finlandia per le qualificazioni ai Mondiali. La nazionale scandinava affronterà Lituania e Olanda in due partite decisive per mantenere vive le speranze di qualificazione.
Mentre i compagni si rigenerano, c’è chi approfitta della pausa per conoscere meglio la città: Bartosz Bereszynski, ultimo arrivato in casa Palermo, ha trascorso qualche giorno da turista insieme alla moglie, condividendo sui social scatti tra Mondello, Palazzo d’Orleans e i ristoranti tipici della borgata marinara.
Alla ripresa, il difensore polacco potrebbe diventare un elemento chiave della retroguardia rosanero. Una notizia che fa ben sperare Inzaghi, deciso a sfruttare la sosta per ritrovare energie e preparare al meglio il big match con il Modena, primo vero banco di prova per le ambizioni promozione del Palermo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA