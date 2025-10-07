Palermo, GDS: “In due per i Mondiali, Bereszynski turista”

Pohjanpalo e Joronen con la Finlandia, il polacco visita la città con la moglie

Il Palermo si gode la pausa di campionato dopo un periodo intenso, concluso con la vittoria sullo Spezia . Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, le due settimane di stop arrivano al momento giusto per i rosanero, reduci da cinque partite in quindici giorni. Filippo Inzaghi ha infatti concesso tre giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi domani a Torretta per preparare la sfida del 19 ottobre contro il Modena , capolista e distante soltanto due punti.

C’è però preoccupazione per le condizioni di Bani , costretto a lasciare il campo dopo appena 22 minuti al “Picco”. Il difensore effettuerà accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio, anche se lo staff medico spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta. Migliorano invece le condizioni di Ranocchia , che ha già ripreso a correre e potrebbe rientrare proprio contro il Modena .

Nel frattempo, due rosanero non potranno godersi il riposo: Joronen e Pohjanpalo sono stati convocati dalla Finlandia per le qualificazioni ai Mondiali. La nazionale scandinava affronterà Lituania e Olanda in due partite decisive per mantenere vive le speranze di qualificazione.