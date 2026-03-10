Palermo, GDS: “Il sogno rimane vivo, è il momento di dare tutto”

Il Palermo stringe i denti e crede nella Serie A: dodici punti nelle ultime cinque e sfida decisiva con il Monza

⚽️ 10 marzo - 07:06

Il Giornale di Sicilia analizza il momento del Palermo, sottolineando come la squadra abbia raccolto dodici punti nelle ultime cinque partite. Un bottino importante che, secondo il quotidiano, avrebbe potuto essere ancora più consistente senza la sconfitta contro il Pescara, considerata un passo falso evitabile. In quel caso i rosanero avrebbero potuto arrivare a quota quindici punti, completando un filotto perfetto contro avversarie sulla carta abbordabili.

Le vittorie contro Mantova e Carrarese, però, dimostrano che nulla è stato semplice. In entrambe le gare il Palermo ha dovuto lottare e soffrire fino alla fine per portare a casa il risultato. Proprio questa capacità di resistere nei momenti difficili viene indicata come una delle caratteristiche principali della squadra e del suo allenatore, Filippo Inzaghi. Tenacia e resilienza sono infatti considerate qualità distintive del gruppo rosanero.

Lo sguardo ora è inevitabilmente rivolto allo scontro diretto contro il Monza, in programma sabato. Il Palermo si presenterà al Brianteo con tre punti di ritardo dai lombardi. Una distanza che fino a poco tempo fa era più ampia: dopo la sconfitta con il Pescara, infatti, il distacco era salito a sei lunghezze. In sole due partite la situazione è cambiata, anche grazie al passo falso del Monza sul campo dello Spezia.

Per questo la sfida di sabato viene descritta come una vera resa dei conti nella corsa alla promozione. Tuttavia il quotidiano evidenzia come per il Palermo non sia obbligatorio vincere a tutti i costi: anche un pareggio lascerebbe invariato il distacco e permetterebbe di continuare a inseguire nelle otto giornate rimanenti. In questo equilibrio si inserisce anche il Frosinone, che resta davanti ai rosanero di un punto e a due lunghezze dal Monza, rendendo la lotta ancora più serrata.

Il calendario aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà. Sabato inizierà infatti l’ultimo ciclo ravvicinato della stagione, con tre partite in otto giorni che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato. In questo contesto, secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà continuare a fare affidamento su carattere e determinazione, ma servirà anche qualcosa in più sul piano del gioco e dell’intensità.

In particolare nella sfida contro il Monza, dove non basterà limitarsi al minimo indispensabile per portare a casa un risultato positivo. Per i rosanero è il momento di stringere i denti e dare il massimo prima della sosta, con l’obiettivo di arrivare allo sprint finale ancora pienamente agganciati al sogno della Serie A.