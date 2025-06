Palermo, GDS: “Il jolly Di Francesco cerca la conferma”

Il numero 17 può ricoprire più ruoli, ma l’ultima parola spetta al nuovo allenatore

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Alessandro Arena si sofferma su Di Francesco. Rispetto a poche settimane fa le sue chance di permanenza sono in rialzo, nonostante il ruolo in scadenza. L'ex Lecce, infatti, potrebbe svolgere un ruolo jolly, ma con l’esigenza di un rendimento più incisivo in termini di gol e assist.

Sarà comunque il nuovo allenatore a sciogliere ma a differenza di Insigne e Di Mariano, anche loro in scadenza 2026, potrebbe uscire dall’elenco dei cedibili proprio per la capacità di ricoprire più posizioni in campo. Nel 3-4-2-1 che i rosa hanno in mente per il futuro, Di Francesco potrebbe giocare sia da ala che come trequartista.

Ora starà all'attaccante guadagnarsi spazio: l'imprevedibilità non gli manca, la lucidità qualche volta sì ed è proprio questo a non aver mai fatto decollare la sua avventura in rosanero e, conclude il quotidiano, da un profilo con la sua caratura (quasi 400 presenze tra A e B) ci si aspetta molto di più.