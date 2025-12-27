Palermo, GDS: “Il gemellaggio e il nuovo boom, oltre 30 mila spettatori al Barbera”

Palermo–Padova, il Barbera è una festa: oltre 30 mila spettatori e il gemellaggio accende gli spalti

⚽️ 27 dicembre - 08:38

Al Renzo Barbera si respira un’atmosfera speciale in vista di Palermo–Padova, una partita che promette spettacolo non solo sul campo ma anche sugli spalti. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, lo stadio sarà ancora una volta protagonista grazie a una partecipazione di pubblico che ha superato quota 30 mila presenze, confermando un nuovo boom di affluenza in casa rosanero.

Il dato aggiornato parla di oltre 30.000 spettatori già certi, con la possibilità concreta di avvicinarsi – se non addirittura superare – il record stagionale fatto registrare contro il Modena. Numeri importanti, soprattutto considerando il periodo tra Natale e Capodanno, e che restituiscono un colpo d’occhio di grande livello dopo settimane in cui la presenza sugli spalti era calata sul piano numerico, pur senza mai perdere in passione.

A rendere ancora più particolare la sfida è il gemellaggio storico tra le tifoserie di Palermo e Padova, un legame che affonda le radici nel 1983 e che va ben oltre il risultato sportivo. Un’amicizia che si è vista chiaramente anche tre anni fa, in occasione della finale play-off di Serie C che sancì il ritorno dei rosanero in Serie B proprio contro i veneti. In quell’occasione, al di là della tensione della posta in palio, sugli spalti e fuori dallo stadio prevalse un clima di rispetto e condivisione.

Anche questa volta i tifosi del Padova non faranno mancare il loro supporto: al Barbera sono attesi poco più di 400 sostenitori biancoscudati, pronti a unirsi idealmente alla festa in un contesto di grande sportività. L’auspicio, condiviso da entrambe le piazze, è quello di rivedere un’atmosfera simile a quella vissuta in passato, fatta di cori, colori e amicizia.

Per il Palermo, dunque, non sarà solo una partita di campionato, ma anche un’occasione per ritrovare un pubblico delle grandi occasioni e per vivere una giornata di calcio all’insegna del divertimento e dei valori più autentici dello sport.