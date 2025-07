Palermo, GDS: “Il Bari su Nikolaou, Appuah resta al Valenciennes”

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa competitiva già dalle prime battute del ritiro. Tra gli obiettivi principali resta Elia , esterno offensivo di proprietà dello Spezia . I rosanero hanno già avviato i contatti da giorni con il club ligure, ma la trattativa è rallentata dalla distanza tra domanda e offerta: lo Spezia chiede circa due milioni di euro, bonus inclusi, mentre il Palermo è fermo a 1,2 milioni, puntando anche sulla volontà del giocatore di tornare in Sicilia. Un accordo potrebbe arrivare con un compromesso a metà strada.

Nel frattempo, il club di viale del Fante ha praticamente chiuso per Augello e Palumbo: manca solo l’ufficialità per entrambi i rinforzi. Sul fronte uscite, attenzione su Di Mariano, seguito con interesse dal Bari, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti. I pugliesi stanno valutando anche il profilo del centrale greco Nikolaou, già accostato in passato a AEK Atene e Olympiacos, ma ora vicino a un’offerta biennale da parte dei galletti.