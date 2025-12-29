Palermo, GDS: “Gyasi: «Strada giusta, ora avanti così»”

Il ghanese titolare dopo tre mesi: «Bello vincere davanti a tutti quei tifosi»

⚽️ 29 dicembre - 08:34

Il Giornale di Sicilia dà spazio al ritorno da protagonista di Emanuel Gyasi, che contro il Padova è tornato titolare dopo quasi tre mesi, contribuendo a una vittoria pesante per la classifica del Palermo. Un successo definito fondamentale per rilanciare il cammino rosanero e chiudere l’anno nel migliore dei modi, davanti a un Barbera gremito.

L’esterno ghanese, attraverso i canali ufficiali del club, ha sottolineato l’importanza della gara, ricordando come non fosse una sfida semplice contro una squadra organizzata come il Padova, ma rimarcando la qualità della prestazione e il valore dei tre punti conquistati. Particolare emozione è stata legata al ritorno in campo davanti al pubblico di casa: Gyasi ha parlato di una sensazione speciale nel rivedere lo stadio pieno e nel poter festeggiare una vittoria così significativa.

Il quotidiano evidenzia anche il messaggio lanciato dal numero 11 rosanero sullo spirito del gruppo. Secondo Gyasi, il successo rafforza la convinzione di essere una squadra unita e in crescita, con la consapevolezza che “vincere aiuta a vincere” e che la strada intrapresa è quella giusta da seguire senza rallentare.

La vittoria sul Padova ha permesso al Palermo di chiudere il 2025 a quota 33 punti, miglior risultato dell’era City Football Group, un dato che il Giornale di Sicilia indica come base ideale per affrontare il 2026 con ambizioni importanti. L’obiettivo dichiarato resta la Serie A, traguardo per il quale la squadra lotta fin dall’inizio della stagione.

In chiusura, spazio anche al lato più personale di Gyasi, che ha espresso l’augurio di vivere un nuovo anno ricco di soddisfazioni insieme ai tifosi e ha dedicato la vittoria alla propria famiglia, sottolineando il supporto costante della moglie e del figlio. Una testimonianza che racconta non solo il valore tecnico del suo rientro, ma anche il peso umano di un giocatore tornato al centro del progetto rosanero.