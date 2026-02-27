Palermo, GDS: “Gomes e Blin, da titolari a riserve di lusso”

Con Dionisi erano centrali. Ora hanno perso il posto. Saranno utili nel turnover

Il Giornale di Sicilia accende i riflettori sulla nuova gerarchia del centrocampo del Palermo, dove Gomes e Blin sono passati dall’essere colonne portanti a “riserve di lusso”. Una trasformazione evidente se si guarda al loro minutaggio: entrambi, che nella scorsa stagione erano pilastri della mediana, oggi partono quasi sempre dalla panchina.

A incidere sono stati due fattori precisi. Da una parte l’esplosione di Segre e Ranocchia, diventati ormai imprescindibili nello scacchiere di Inzaghi; dall’altra, le scelte tattiche del tecnico, che non valorizzano appieno le caratteristiche della coppia francese. Il quotidiano sottolinea come l’attuale 3-4-2-1 abbia ridisegnato gli equilibri, lasciando in mezzo un giocatore di corsa e fisicità e uno più tecnico in fase di impostazione, restringendo così gli spazi per gli altri interpreti.

I numeri fotografano bene la situazione. Gomes ha totalizzato 21 presenze, ma solo sei dal primo minuto; Blin è a quota 17, con appena tre gare da titolare. L’ex Manchester City è rimasto fuori cinque volte, quasi sempre per problemi fisici, mentre contro il Südtirol è rimasto in panchina per scelta tecnica. Diverso il percorso dell’ex capitano del Lecce, che ha saltato nove partite: in otto casi senza entrare e una – contro la Juve Stabia – per la nascita della figlia.

Il confronto con la stagione 2024/25 evidenzia il cambio di rotta. Con Dionisi, Gomes era stato titolare in 27 gare su 38, mentre Blin, pur condizionato da un lungo infortunio muscolare che lo aveva fermato per 16 partite, era comunque centrale nel progetto, talvolta adattato anche in difesa per necessità.

Adesso le gerarchie sono cambiate. Tuttavia, con tre impegni ravvicinati in una settimana, non è escluso che Inzaghi possa concedere un turno di riposo a Segre o Ranocchia. Il principale indiziato a sfruttare l’occasione sembra essere Gomes, già schierato titolare nel girone di ritorno contro Modena e Sampdoria.

In vista della volata finale, il contributo di entrambi potrebbe rivelarsi determinante. Se è vero che l’ottimo rendimento dei titolari ha ridotto i loro spazi, lo è altrettanto che il cambio di modulo di “Superpippo” abbia modificato profondamente gli equilibri, trasformando due protagonisti della scorsa stagione in alternative pronte a subentrare quando servirà esperienza e solidità.