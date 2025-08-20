Il Giornale di Sicilia racconta l’avvicinamento del Palermo al debutto in campionato contro la Reggiana, un appuntamento che arriva dopo il ritiro, le amichevoli estive e la qualificazione ottenuta ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese. La gara di sabato al “Barbera” sarà il primo vero banco di prova per misurare la crescita del gruppo guidato da Filippo Inzaghi.
Palermo, GDS: “Gomes ancora out, resta in dubbio Peda”
Restano però diversi nodi di formazione. Le condizioni di Peda sono incerte dopo l’infortunio rimediato in Coppa: la sua assenza, unita a quella di Magnani, ridurrebbe le soluzioni difensive, costringendo l’allenatore a puntare su una retroguardia a tre composta da Diakité, Bani e Ceccaroni. Anche a centrocampo non mancano i dubbi: Gomes è ancora fermo per un affaticamento muscolare e la sua disponibilità è da verificare, mentre Di Francesco resta indisponibile.
Non ci sono soltanto aspetti fisici: il giornale sottolinea come la prima di campionato servirà anche a testare la tenuta mentale dei rosanero. La vittoria ai rigori con la Cremonese ha dato fiducia, ma in Serie B il livello sarà più alto e gli avversari più preparati. La Reggiana, infatti, viene descritta come una squadra ben organizzata, capace di mettere in difficoltà chiunque.
Secondo il quotidiano, il debutto non potrà fornire risposte definitive, ma rappresenterà un momento importante per capire l’identità del nuovo Palermo e per trasformare settimane di lavoro in campo in segnali concreti sulle ambizioni stagionali.
