Palermo, GDS: “Gomes ancora out, resta in dubbio Peda”

Il Giornale di Sicilia racconta l’avvicinamento del Palermo al debutto in campionato contro la Reggiana , un appuntamento che arriva dopo il ritiro, le amichevoli estive e la qualificazione ottenuta ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese . La gara di sabato al “Barbera” sarà il primo vero banco di prova per misurare la crescita del gruppo guidato da Filippo Inzaghi.

Restano però diversi nodi di formazione. Le condizioni di Peda sono incerte dopo l’infortunio rimediato in Coppa: la sua assenza, unita a quella di Magnani, ridurrebbe le soluzioni difensive, costringendo l’allenatore a puntare su una retroguardia a tre composta da Diakité, Bani e Ceccaroni. Anche a centrocampo non mancano i dubbi: Gomes è ancora fermo per un affaticamento muscolare e la sua disponibilità è da verificare, mentre Di Francesco resta indisponibile.