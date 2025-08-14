Palermo, GDS: “Gli abbonamenti volano, superata quota 15 mila”

Tifosi sempre scatenati: è il dato migliore degli ultimi 15 anni, c'è ancora tempo per tesserarsi

Prosegue senza sosta la campagna abbonamenti del Palermo, lanciata con lo slogan motivazionale «Amunì». Il mix tra comunicazione diretta e mosse di mercato ha convinto i tifosi, portando le sottoscrizioni a quota 15.075, il dato più alto degli ultimi 14 anni.

Il precedente primato risaliva alla stagione 2010/2011, chiusa con la storica finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, quando gli abbonati furono 16.906. Da allora, tra alti e bassi, retrocessioni e rinascite, il club non era più riuscito a toccare cifre simili. La recente amichevole di lusso contro il Manchester City ha contribuito a far crescere ulteriormente l’entusiasmo.

La società ha ringraziato pubblicamente il popolo rosanero, sottolineando come questo risultato sia frutto della sinergia tra squadra, città e dirigenza. L’obiettivo ora è trasformare la passione sugli spalti in un supporto concreto per il gruppo guidato da Filippo Inzaghi, impegnato a inseguire la promozione in Serie A.

Intanto, è stato designato l’arbitro per la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese: sarà Zanotti, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Biffi; quarto uomo Marcenaro, al Var Aureliano e all’Avar Prenna.