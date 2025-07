Palermo, GDS: “Gardini e Galassi incontrano i giocatori in ritiro”

Prima hanno avuto un confronto con Filippo Inzaghi e con il direttore sportivo Osti per fare il punto sulle operazioni di mercato in corso e quelle ancora da completare. Poi si sono trattenuti con il gruppo squadra, parlando direttamente ai giocatori. In particolare, Galassi ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: mantenere alta la concentrazione e proseguire con la mentalità giusta per affrontare la nuova stagione.