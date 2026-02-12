Palermo, GDS: “È rosanero la serie utile più lunga”

Fino a pochi giorni fa i rosanero condividevano questo primato con il Venezia, ma la sconfitta interna dei lagunari contro il Modena ha fermato la squadra di Stroppa a undici risultati utili. Il bilancio del Palermo nelle ultime dodici giornate parla di sette vittorie e cinque pareggi, un cammino iniziato in Liguria, a Chiavari contro l’Entella, e proseguito fino alla trasferta di Genova. Proprio l’Entella sarà il prossimo avversario al Barbera, in un ideale cerchio che si chiude.