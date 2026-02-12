Il pareggio conquistato “all’ultimo respiro” al Ferraris non è soltanto un punto in classifica, ma un risultato che consolida il momento positivo del Palermo. Con il 3-3 contro la Sampdoria, la squadra di Inzaghi allunga a dodici la propria striscia di risultati utili consecutivi, diventando l’unica formazione di Serie B a vantare attualmente una serie così lunga.
Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “È rosanero la serie utile più lunga”
Fino a pochi giorni fa i rosanero condividevano questo primato con il Venezia, ma la sconfitta interna dei lagunari contro il Modena ha fermato la squadra di Stroppa a undici risultati utili. Il bilancio del Palermo nelle ultime dodici giornate parla di sette vittorie e cinque pareggi, un cammino iniziato in Liguria, a Chiavari contro l’Entella, e proseguito fino alla trasferta di Genova. Proprio l’Entella sarà il prossimo avversario al Barbera, in un ideale cerchio che si chiude.
Se da un lato la continuità è un segnale di solidità, dall’altro resta un dato curioso: il turno infrasettimanale continua a non sorridere ai rosanero. In questa stagione, infatti, il Palermo non ha mai vinto a metà settimana. Prima lo 0-0 casalingo contro il Venezia, poi il pesante 0-3 subito dal Monza, infine il pirotecnico pareggio contro la Sampdoria. L’ultima vittoria infrasettimanale risale addirittura al 26 dicembre 2024, quando i siciliani superarono il Bari grazie a una rete di Le Douaron.
La striscia positiva resta dunque il dato più significativo: un segnale di maturità e continuità che tiene il Palermo agganciato alle zone altissime della classifica e rafforza le ambizioni nella corsa finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA