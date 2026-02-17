Palermo, GDS: “Due in casa e due in trasferta, quarto tris consecutivo”

In totale sono 42 le reti, solo Venezia e Frosinone hanno segnato di più

⚽️ 17 febbraio - 08:16

Il Giornale di Sicilia mette in evidenza il momento straordinario del Palermo, capace di infilare il quarto “tris” consecutivo e di confermarsi tra gli attacchi più produttivi della Serie B. Contro l’Entella è arrivata l’ennesima dimostrazione di forza offensiva: tre gol ancora una volta, senza distinzione tra gare in casa e in trasferta, a certificare una continuità che ora non può più essere considerata episodica.

Il quotidiano sottolinea come la squadra di Inzaghi abbia imparato a colpire nei punti deboli degli avversari, mantenendo alta la spinta anche nei momenti di difficoltà. Prima dell’Entella, erano stati Bari, Empoli e Sampdoria a subire tre reti dai rosanero. Un segnale forte in vista degli scontri diretti, soprattutto perché la produzione offensiva non si limita alle fiammate del solito Pohjanpalo, definito il “re dei bomber cadetti”, a segno per la quarta partita consecutiva.

Le cinquine di novembre contro Pescara e Carrarese avevano lasciato intravedere il potenziale del reparto avanzato, ma allora sembravano exploit isolati. Oggi, invece, i numeri raccontano altro: 42 reti complessive, terzo miglior attacco del campionato, dietro solo a Venezia (50) e Frosinone (46) e davanti al Monza (38). Un dato che certifica la crescita di una squadra capace di abbinare qualità offensiva e maggiore solidità difensiva.

L’articolo evidenzia infatti come, al netto di qualche blackout contro Empoli e Sampdoria, la retroguardia abbia ritrovato equilibrio, mantenendo la porta inviolata contro Bari ed Entella. È proprio questo bilanciamento tra attacco e difesa ad aver alimentato la striscia positiva di 13 risultati utili consecutivi.

Il giornale richiama anche un precedente: l’ultima volta che il Palermo aveva segnato tre gol per quattro gare di fila risaliva al dicembre 2023, nelle sfide contro Parma, Pisa, Como e Cremonese. Allora, però, il contesto era diverso, con una squadra più fragile dietro e meno efficace lontano dal Barbera. Oggi, conclude il Giornale di Sicilia, quel Palermo appare distante: più solido mentalmente, più equilibrato e consapevole dei propri mezzi.