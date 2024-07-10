"Il Palermo centra un doppio colpo, con Nikolaou arriva pure Henry". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo, che "sta vivendo una fase intensa di mercato, con manovre importanti che riguardano l’attacco della squadra". L'arrivo di Henry dal Verona è quasi completato, "segnando una svolta significativa per il club rosanero". Il francese, che nel biennio 2019-2021 in Belgio con il Leuven ha segnato 37 gol in 62 partite, è destinato a sostituire Soleri, prossimo al trasferimento allo Spezia.

La trattativa tra il direttore sportivo Morgan De Sanctis ed il Verona è decollata nella serata di lunedì, nella tarda mattinata di ieri l'accordo: Henry dovrebbe approdare alla corte di Alessio Dionisi in prestito oneroso (300 mila euro) con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni ovvero promozione e raggiungimento di un determinato numero di gol e presenze. Henry, tuttavia, potrebbe non essere l'unico calciatore ad arrivare da Verona. "Il club è interessato a consolidare la sua difesa, mostrando un particolare interesse per Federico Ceccherini del Verona", che "potrebbe rivelarsi un innesto prezioso, soprattutto se il Palermo dovesse confermare la cessione di uno tra Nedelcearu, Lucioni o Graves", si legge.