Palermo, GDS: “Dopo Bani, adesso si punta su un centrale under”

Il Palermo ha ufficialmente chiuso l’operazione che porta Mattia Bani in rosanero. Il difensore, a lungo cercato, raggiungerà il ritiro dopo un'intensa trattativa con il Genoa , che ha portato nelle casse dei liguri poco più di 2 milioni di euro, inclusi i bonus. Per Bani è pronto un contratto biennale con opzione automatica di rinnovo in caso di promozione in Serie A .

Con il reparto dei centrali quasi completato, il direttore sportivo Osti concentra ora gli sforzi su un nuovo obiettivo: un difensore mancino, possibilmente under, da affiancare come alternativa a Ceccaroni, così da non intasare gli slot over rimasti — ne resta soltanto uno dopo l’arrivo di Bani. Slot che potrebbe essere utilizzato per un portiere esperto, con il nome dello svincolato Lezzerini in cima alla lista.