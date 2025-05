Palermo, GDS: “Dionisi ormai ai saluti. Anche Osti rischia il taglio”

Il Giornale Di Sicilia analizza la situazione in casa Palermo riguardante allenatore e direttore sportivo

Il Giornale Di Sicilia, nell'articolo firmato da Salvatore Orifici, sottolinea i possibili ribaltoni in casa Palermo in vista della prossima stagione.

Partendo dall'allenatore che dovrebbe essere tra i sicuri partenti, ma il quotidiano evidenzia come il suo contratto sia un problema: "Questo, tuttavia, comporterebbe non pochi problemi alla dirigenza di via del Fante, visto che Dionisi ha un contratto ancora lungo due anni. E visto che il tecnico non sembra intenzionato a dimettersi e mettere fine al contratto, è probabile che le soluzioni per separarsi siano le uniche due rimanenti: o un accordo con una buonuscita o l’esonero, con il tecnico che continuerebbe ad essere uno stipendiato dei rosanero fino alla prossima panchina".

La situazione direttore sportivo, invece, sembra diversa e più delicata. Il suo lavoro verrà sicuramente riconosciuto - riporta GDS - ma la conferma non sembra sicura visto anche il modo di lavorare diverso da quello del CFG: "Osti è sicuramente un direttore sportivo abituato a fare calcio e mercato in maniera totalmente opposta a quella che è l’idea City Football Group. Un tipo di ruolo che deve essere più «smart», condiviso, con tempi più lunghi e ragionati. Osti, invece, ha un modo di lavorare più diretto e più accentratore. Per questo motivo, è possibile che vengano fatte delle valutazioni diverse in capo della direzione sportiva. Possibile che si punti su un profilo più giovane, di prospettiva. La strada per la conferma di Osti sembra essere in salita e qualora le parti dovessero separarsi sarebbe, probabilmente, una decisione coerente con il modo di fare calcio del CFG"

In conclusione, il giornale riassume le posizioni di tecnico e ds: "Nulla di scontato, ancora tutto è aperto, ma la sensazione è che Dionisi faccia, di fatto, ormai parte del passato del Palermo, mentre Osti resta in stand-by, almeno per il momento. Ma la decisione finale su questo punto potrebbe arrivare a breve, perché c’è già da pianificare la prossima stagione"