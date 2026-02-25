Il Giornale di Sicilia dedica spazio alla crescita di Patryk Peda, ormai passato da semplice alternativa a pedina stabile nello scacchiere del Palermo. Il centrale polacco viene descritto come uno dei punti fermi della formazione di Filippo Inzaghi, capace di guadagnarsi sul campo un ruolo da titolare grazie a maturità e consapevolezza crescenti.
Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Da gregario a titolare, sorpresa Peda”
I numeri confermano questa ascesa: 23 presenze complessive in stagione, a cui si aggiungono due apparizioni in Coppa Italia impreziosite anche da un gol. Tredici volte è partito dall’inizio, diventando di fatto l’under più utilizzato della rosa. Un dato che, secondo il quotidiano, certifica la fiducia dell’allenatore e il suo progressivo avanzamento nelle gerarchie difensive.
Particolarmente significativo è il rendimento degli ultimi due mesi. Nelle ultime dieci gare, Peda è stato titolare in otto occasioni, entrando in corsa in una sola partita e restando in panchina per l’intero match soltanto una volta. Segnali evidenti di come il suo peso specifico nelle rotazioni sia aumentato in modo concreto.
Dal punto di vista tecnico, il giornale sottolinea l’equilibrio negli interventi, l’attenzione nelle marcature e l’ordine nelle letture difensive. L’intesa con i compagni di reparto, Mattia Bani e Pietro Ceccaroni, viene descritta come sempre più consolidata, con meccanismi che funzionano quasi in automatico.
Determinante, evidenzia il Giornale di Sicilia, è stata anche la fiducia di Inzaghi, che fin dall’inizio della stagione ha spinto per la permanenza del difensore, definendolo pronto per un ruolo da protagonista. Una convinzione che oggi trova pieno riscontro nelle prestazioni.
In vista del finale di stagione, con impegni ravvicinati, non si escludono rotazioni che coinvolgano anche Giangiacomo Magnani o Bartosz Bereszynski, ma il percorso di crescita del polacco appare ormai avviato verso una vera consacrazione. A impreziosire il suo profilo c’è anche la duttilità: pur nascendo come difensore di destra, ha dimostrato di poter essere impiegato con profitto anche al centro della retroguardia, aumentando così il proprio valore all’interno della rosa rosanero.
