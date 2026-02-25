Palermo, GDS: “Da gregario a titolare, sorpresa Peda”

Il centrale si sta rivelando sempre più affidabile, sabato scorso è stato preferito a Magnani e Bereszynski

I numeri confermano questa ascesa: 23 presenze complessive in stagione, a cui si aggiungono due apparizioni in Coppa Italia impreziosite anche da un gol. Tredici volte è partito dall’inizio, diventando di fatto l’under più utilizzato della rosa. Un dato che, secondo il quotidiano, certifica la fiducia dell’allenatore e il suo progressivo avanzamento nelle gerarchie difensive.

Particolarmente significativo è il rendimento degli ultimi due mesi. Nelle ultime dieci gare, Peda è stato titolare in otto occasioni, entrando in corsa in una sola partita e restando in panchina per l’intero match soltanto una volta. Segnali evidenti di come il suo peso specifico nelle rotazioni sia aumentato in modo concreto.