Palermo, GDS: “Concessione dello stadio, il Comune approva il rinnovo”

La Giunta comunale di Palermo ha approvato la delibera che rinnova la concessione dello stadio Renzo Barbera alla società Palermo , sancendo un accordo valido per sei anni a partire dal 21 dicembre 2026. La decisione era già nell’aria nei giorni scorsi, ma ora arriva l’ufficialità.

Durante questo periodo, il City Football Group, proprietario del club rosanero, dovrà continuare i lavori di manutenzione già in corso e presentare un nuovo piano di investimenti per ottenere, in futuro, una concessione fino a 99 anni. Il progetto, che sarà di natura tecnica ed economica, dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.