Il Giornale di Sicilia raccoglie le parole di Pietro Ceccaroni, protagonista del pareggio del Palermo a Marassi contro la Sampdoria. Partito dalla panchina per scelta legata al turnover, il difensore ha lasciato il segno con il colpo di testa nel recupero che ha fissato il punteggio sul 3-3, permettendo ai rosanero di tornare in Sicilia con un punto prezioso dopo essere stati sotto di due reti.
Palermo, GDS: “Ceccaroni è sicuro: «Reazione da grande squadra»
Ceccaroni definisce la sfida “tosta” e complicata, contro una Sampdoria rinnovata e in buon momento di forma. Sottolinea come il pareggio sia frutto di una reazione “da grande squadra”, evidenziando carattere e mentalità. Non nasconde che, sotto diversi aspetti, non sia stata la miglior prestazione stagionale, ma ribadisce che in Serie B contano soprattutto continuità e capacità di portare a casa punti anche nelle giornate meno brillanti.
Il gol, arrivato quasi allo scadere, è stato per lui un momento speciale. Il difensore parla di un’emozione intensa, resa ancora più significativa dalla dedica alla figlia Allegra e alla moglie, che considera un sostegno fondamentale. Esultare sotto il settore ospiti, anche senza il pienone dei tifosi rosanero, resta comunque qualcosa di “sempre molto bello”.
Il pareggio allunga a dodici la serie positiva del Palermo, un dato che nello spogliatoio viene considerato centrale. La continuità, ricorda Ceccaroni, è un concetto ripetuto spesso dall’allenatore e condiviso dal gruppo: anche partite sporche o difficili devono essere interpretate con maturità per accumulare punti che, alla fine, possono risultare decisivi nella corsa ai vertici.
Lo sguardo ora si sposta al prossimo impegno al Barbera contro la Virtus Entella. Il difensore esprime rammarico per le trasferte vietate ai tifosi, ma ribadisce la voglia di tornare davanti al pubblico di casa, che in questa stagione ha sempre garantito uno stadio gremito e un sostegno costante.
