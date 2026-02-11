Palermo, GDS: “Ceccaroni è sicuro: «Reazione da grande squadra»

Il Giornale di Sicilia raccoglie le parole di Pietro Ceccaroni , protagonista del pareggio del Palermo a Marassi contro la Sampdoria . Partito dalla panchina per scelta legata al turnover, il difensore ha lasciato il segno con il colpo di testa nel recupero che ha fissato il punteggio sul 3-3, permettendo ai rosanero di tornare in Sicilia con un punto prezioso dopo essere stati sotto di due reti.

Ceccaroni definisce la sfida “tosta” e complicata, contro una Sampdoria rinnovata e in buon momento di forma. Sottolinea come il pareggio sia frutto di una reazione “da grande squadra”, evidenziando carattere e mentalità. Non nasconde che, sotto diversi aspetti, non sia stata la miglior prestazione stagionale, ma ribadisce che in Serie B contano soprattutto continuità e capacità di portare a casa punti anche nelle giornate meno brillanti.