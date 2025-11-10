Palermo, GDS: “Bisogna ritrovare fame, cuore, passione ed entusiasmo”

Palermo senza più fame e cuore: Inzaghi deve riaccendere lo spirito smarrito

⚽️ 10 novembre - 08:11

Dopo il duro sfogo di Antonio Conte verso i suoi giocatori del Napoli, parole come “passione, entusiasmo e cuore” risuonano forti anche in casa Palermo. Il parallelo è inevitabile: come sottolinea il quotidiano, anche i rosanero sembrano aver smarrito proprio quegli elementi che avevano acceso l’inizio di stagione.

Il Palermo visto contro Juve Stabia, Venezia, Catanzaro e Monza è ormai lontano parente della squadra che, nelle prime quattro giornate, aveva conquistato la vetta della Serie B. Quella formazione lottava su ogni pallone, mostrando fame e spirito di sacrificio — qualità che oggi sembrano svanite.

L’unico a conservare ancora queste doti è Filippo Inzaghi, ma, come evidenzia il giornale, il problema è che non riesce più a trasmetterle al gruppo. Tocca a lui capire cosa abbia spento l’entusiasmo e come riaccenderlo, perché la stagione sta prendendo una piega pericolosa: dopo dodici giornate, il Monza capolista dista 7 punti, il Modena secondo è a 6.

La sosta arriva dunque al momento giusto, ma sarà utile solo se tutti — tecnico e giocatori — avranno il coraggio di mettersi in discussione. Inzaghi dovrà esplorare nuove soluzioni tattiche, magari valorizzando elementi come Palumbo in ruoli diversi, mentre la squadra dovrà ritrovare quelle quattro componenti essenziali: passione, entusiasmo, cuore e fame.

Il messaggio finale è chiaro: il tempo delle scuse è finito. Per rimettersi in corsa e sperare in una rimonta, serve tornare a “sporcarsi le mani” — tutti insieme, e subito.