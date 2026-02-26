Il Giornale di Sicilia aggiorna sulle condizioni di Bani in vista della sfida tra Palermo e Pescara. Il centrale rosanero, uscito prima del termine nell’ultima gara contro il Südtirol, ha accusato un problema al retto femorale, ma la sua presenza domenica non sembra in dubbio.
Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Bani (per ora) non forza, ma domenica ci sarà”
Dopo la ripresa degli allenamenti – seguita ai due giorni di riposo concessi da Inzaghi e alla sgambata contro la Primavera – la squadra ha lavorato al completo. L’attenzione era concentrata proprio sul capitano, che al momento sta svolgendo un programma di gestione mirato ad arrivare nelle migliori condizioni al prossimo impegno. Le sue condizioni non preoccupano, anche se saranno i prossimi giorni a dare indicazioni definitive. Con tre partite ravvicinate, la linea resta quella della prudenza.
Nel post gara di sabato, Inzaghi aveva minimizzato l’entità del problema, sottolineando però di poter contare su Magnani, pronto eventualmente a partire dal primo minuto. Il difensore rientrato a gennaio rappresenta l’alternativa naturale qualora si decidesse di non forzare il rientro del capitano.
Il clima nel gruppo, racconta il quotidiano, è sereno e fiducioso, come mostrato anche dai contenuti social del club. L’obiettivo è arrivare al match contro il fanalino di coda Pescara con la massima concentrazione, consapevoli che gli abruzzesi cercheranno punti pesanti per la salvezza.
