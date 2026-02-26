Palermo, GDS: “Bani (per ora) non forza, ma domenica ci sarà”

Il Giornale di Sicilia aggiorna sulle condizioni di Bani in vista della sfida tra Palermo e Pescara . Il centrale rosanero, uscito prima del termine nell’ultima gara contro il Südtirol , ha accusato un problema al retto femorale, ma la sua presenza domenica non sembra in dubbio.

Dopo la ripresa degli allenamenti – seguita ai due giorni di riposo concessi da Inzaghi e alla sgambata contro la Primavera – la squadra ha lavorato al completo. L’attenzione era concentrata proprio sul capitano, che al momento sta svolgendo un programma di gestione mirato ad arrivare nelle migliori condizioni al prossimo impegno. Le sue condizioni non preoccupano, anche se saranno i prossimi giorni a dare indicazioni definitive. Con tre partite ravvicinate, la linea resta quella della prudenza.