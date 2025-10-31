Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Bani è pronto, Palumbo stavolta c’è”
Dopo le due sconfitte consecutive contro Catanzaro e Monza, il Palermo è al lavoro a Torretta per ritrovare equilibrio e vittoria. La squadra di Filippo Inzaghi non conquista i tre punti dalla trasferta di La Spezia, e il dato che più preoccupa è quello dei cinque gol subiti nelle ultime tre partite.
In questo contesto, la chiave del rilancio potrebbe avere nome e cognome: Mattia Bani. L’ex Genoa, leader naturale della retroguardia, è pronto a tornare titolare al centro della difesa nella gara di domani contro il Pescara. La sua assenza si è fatta sentire e la sua presenza dovrebbe restituire sicurezza e solidità al reparto arretrato.
Ai suoi lati, confermato Ceccaroni a sinistra, mentre a destra resta in ballottaggio uno tra Peda, Diakité e Bereszynski. Possibile invece che Pierozzi venga spostato più avanti, sulla fascia a centrocampo, complice l’assenza di Gyasi. Sulla corsia opposta, nessun dubbio: Augello resta una certezza.
In mezzo al campo, Inzaghi dovrà scegliere tra quattro uomini per due maglie: Ranocchia, Blin, Gomes e Segre, con il tecnico che valuterà fino all’ultimo se concedere un turno di riposo a qualcuno dei titolari.
Dal punto di vista tattico, si va verso il ritorno al modulo con i due trequartisti dietro l’unica punta, abbandonando il 3-5-2. Davanti, confermato Pohjanpalo come riferimento offensivo, supportato da Palumbo e dal rientrante Brunori, che tornerà titolare dopo due panchine consecutive.
Dalla panchina, possibili carte utili a gara in corso come Vasic, Giovane, Le Douaron e Corona. Con tre partite ravvicinate in una settimana, servirà l’apporto di tutta la rosa per rialzare la testa e tornare a correre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA