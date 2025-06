Palermo, GDS: “Augello ha detto sì, Palumbo vicino alla chiusura”

Il terzino si è convinto, per lui pronto un biennale con rinnovo in caso di A

⚽️ 25 giugno - 06:58

Il Palermo accelera sul mercato per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni di Pippo Inzaghi. Il club di viale del Fante, con il direttore sportivo Osti in prima linea, ha le idee chiare sui rinforzi da inserire e sta muovendosi con decisione per chiudere i primi colpi.

Uno dei volti nuovi sarà Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994, in uscita dal Cagliari. Affidabile e d’esperienza, ha scelto il progetto rosanero nonostante l’inserimento della Cremonese, convinto anche dal rapporto con Osti, che lo aveva già portato alla Sampdoria in passato. Per lui è pronto un contratto biennale, con opzione per una terza stagione in caso di promozione in Serie A.

È vicino anche l’accordo per Antonio Palumbo, trequartista del Modena, individuato come profilo ideale per aumentare la qualità e l’imprevedibilità nella trequarti. La trattativa dovrebbe chiudersi attorno a 1,2 milioni più bonus, con l’inserimento del cartellino di Saric, valutato intorno ai 700-800 mila euro.

C’è fiducia anche sul fronte Elia: il giocatore ha espresso chiaramente la volontà di tornare a Palermo, e i contatti con lo Spezia sono in corso, anche se manca ancora qualche dettaglio per l’intesa definitiva.

Più complicata, invece, la pista che porta a Audero. Il portiere è tornato al Como dopo il prestito all’Inter, ma l’ingaggio da 1,5 milioni netti rappresenta un ostacolo, soprattutto in assenza della disponibilità del club lariano a contribuire economicamente. Per questo, la dirigenza rosanero sta valutando alternative: tra i nomi seguiti ci sono Vasquez (rientrato al Milan), Joronen del Venezia e Fulignati della Cremonese.

Intanto, come già anticipato, oggi sarà il giorno dell’incontro tra Inzaghi e i tifosi nel piazzale antistante lo stadio Barbera, un momento carico di significato che darà ufficialmente il via alla nuova avventura del tecnico campione del mondo.